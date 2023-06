Stiri pe aceeasi tema

- Bruce Springsteen, in varsta de 73 de ani, a cazut pe scena in timpul unui concert la Amsterdam. Muzicianul a cazut in timp ce interpreta piesa "Ghosts" la Johan Cruijff Arena din Amsterdam, sambata.O inregistrare video virala de pe TikTok arata cum cantarețul s-a impiedicat urcand scarile spre scena.…

- O familie din Ploiești este devastata dupa ce un copilaș de doar 2 ani a cazut de la etajul 4 al imobilului in care locuia. Imediat dupa tragicul eveniment, familia a apelat numarul unic de urgența 112, iar la scurt timp, o echipa medicala s-a prezentat la fața locului. In urma impactului puternic,…

- Un curier a ajuns viral pe internet dupa ce a livrat un colet chiar in toiul unei intervenții a trupelor speciale. Barbatul nu s-a lasat intimidat de ofițerii inarmați, ci a trecut liniștit printre ei ca sa iși efectueze livrarea.

- Taylor Swift a inceput turneul The Eras Tour in Arizona dupa o pauza de 5 ani. Cantareața americana de 33 de ani a oferit un moment de infarct in orașul Glandale, cand a plonjat in cap, de pe scena. Cum au reacționat fanii artistei.

- Imediat dupa Dinamo - Poli Timișoara 1-1, fundașul „cainilor”, Deniz Giafer, a mers in tribuna, acolo unde s-a imbrațișat, printre lacrimi, cu mama lui. Scena emoționanta petrecuta pe „Arcul de Triumf” a fost surprinsa de Cristi Preda, fotoreporterul Gazetei. GSP.ro a luat legatura in cursul zilei…

- Lumea muzicala e in doliu! Un celebru artist a murit in timpul unui festival, pe scena. Momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Rapperul avea 28 de ani.

- Trupa A.S.I.A s-a reunit și a aparut, din nou, pe scena impreuna. Momentul a fost de neuitat și i-a dus pe oameni inapoi in anii tinereții. Veștile proaste au venit abia dupa, cand au aflat ca irina Nicolae a fost absenta de la concert, chiar daca a promis ca va merge.