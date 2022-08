Stiri pe aceeasi tema

- Superiahtul, „Saga”, cu o lungime de aproximativ 40 de metri, s-a scufundat, sambata, in jurul orei 13:00, la aproximativ noua mile marine de coasta portului Catanzaro, Italia. Superiahtul „Saga”, care naviga sub pavilionul Insulelor Cayman, avand la bord un echipaj italian, se deplasa de la Gallipoli…

- O nava de razboi americana care s-a scufundat in timpul Primului Razboi Mondial a fost descoperita de scafandri in largul coastelor Angliei. Aceștia au explorat epava navei USS Jacob Jones, pentru prima data, la 105 ani dupa ce acesta a ajuns pe fundul marii, relateaza BBC.

- Momentul in care balena a iesit din apa si a cazut pe partea din fata a unei barci, duminica, in largul coastei statului Massachusetts a fost surprins de persoanele care se aflau in alte ambarcatiuni, relateaza NBC News.

- Premierul italian Mario Draghi a cerut, miercuri, „refacerea” „pactului de incredere” intre partidele din coaliția sa pentru a-și salva guvernul, pus in pericol de dezertarea, saptamana trecuta, a Mișcarii 5 Stele. „Singura soluție, daca mai vrem sa ramanem impreuna, este sa reconstruim acest pact din…

- Un barbat de 60 de ani, din Drobeta Turnu Severin, si-a pierdut viata, azi noapte, dupa ce a fost lovit de tren, in municipiu. Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin ajuns la fata locului si a intervenit pentru salvarea victimei. Cei care se aflau in tren la momentul impactului…

- Incident dramatic in Italia. Cel putin 20 de copii au fost raniti, dupa ce un carusel se rastoarna in timpul zborului. Incidentul a avut loc la un festival din Palma Campania. O fetita de 12 ani a ramas in continuare internata in Napoli, ca urmare a accidentului dramatic.Momentul dramatic surprins cu…