Stiri pe aceeasi tema

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (180) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist DIN CAIETUL MEU DE INSEMNARI Gabriel Liiceanu a publicat, cu ceva timp in urma, un text intitulat „Romania gurilor stirbe”. Bogdan Cretu, in „Contemporanul-ideea europeana” nr. 3 din 2017,…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (177) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Nicolae Georgescu in prefata la volumul lui Theodor Damian, „Ideea de Dumnezeu in poezia lui Eminescu” (Editura „Eikon”, Bucuresti, 2016): „Cele 15 studii din aceasta carte analizeaza…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (175) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: CARTEA UNEI REINTOARCERI IN TIMP Primesc de la scriitorul Ovidiu Chelaru cel de-al 41-lea volum al sau: „Acrostihuri de familie” (Editura „Quadrat”, Botosani, 2023; prefata: Traian…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (168) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist Theodor Damian: „Ideea de Dumnezeu in poezia lui Eminescu” (Editura „Eikon”, Bucuresti, 2016; prefata: Nicolae Georgescu; un cuvant al autorului). Este un volum care cuprinde lucrarile…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (164) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist DIALOGURI CU “BABY BOOMERS GENERATION” D. FUNDUIANU Nascut pe 1 martie 1953 la Costesti (Rachiti), judetul Botosani. Este profesor de matematica. Are o bogata activitate publicistica…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (161) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist DIN CAIETUL MEU DE INSEMNARI – ZIGZAG BOTOSANEAN Magda Ursache, in „Contemporanul – ideea europeana” nr. 12 (777) din 2016, fata de detractorii lui Eminescu: „ Cum a incercat „Dilema”…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (160) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist „Romania literara” nr. 29 – 30 din 14 iulie 2023. Cristian Patrasconiu realizeaza ancheta „Care este basmul dumneavoastra preferat”. Raspund 40 de scriitori, multi dintre ei aceeasi care …

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (157) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Eugen Simion, in „Tribuna invatamantului” nr. 1227 din 2014, despre unul din aforismele lui Eminescu: „…unul imi revine mai des , in ultima vreme, in minte: Nu poti fi drept daca nu esti…