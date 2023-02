Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Metz și Rapid, din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, este transmis pe tabela arenei din Giulești. La ora 20:00, Rapid primește vizita lui FC Voluntari in etapa cu numarul 24 din SuperLiga Romaniei la fotbal. Fanii rapidiști traiesc ziua de sambata la intensitate maxima.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un meci dificil cu FC Voluntari, o formatie care in opinia sa se apara foarte bine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ​UTA - Rapid, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 18 decembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Francisc Neuman”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova și-a trecut in cont o victorie frumoasa și importanta sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie. Fetele antrenate de Marius Macicașan s-au impus fara probleme, cu 3-0 (25-19, 25-19, 25-16), in fața ultimei clasate, Universitatea Cluj. Partida a contat pentru…

- UTA Arad a obținut primul punct in Superliga Romaniei de la revenirea lui Laszlo Balint, la capatul unui meci disputat duminica pe stadionul „Francisc von Neuman”, contra celor de la FC Voluntari (1-1).

- Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut ca FCSB a caștigat meritat duelul cu Rapid, din runda cu numarul 17 din SuperLiga Romaniei. Gazdele au caștigat cu 3-1 și au ajuns pe locul 7 la trei puncte de play-off. Cordea, Compagno și Octavian Popescu au marcat golurile victoriei. Adrian Mutu…

- FCSB – Rapid este cel mai important meci din etapa cu numarul 17 din SuperLiga Romaniei. Duelul se anunța unul tensionat mai ales ca oaspeții au amenințat ca vor parasi terenul in cazul in care din tribuna se vor auzi scandari rasiste. Partida incepe la ora 21.00 și poate fi urmarita in direct pe Digi…

- FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 17-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 6 noiembrie, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.