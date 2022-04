Stiri pe aceeasi tema

- Premierul suedez susține ca integrarea imigranților din ultimele doua decenii a eșuat și a alimentat criminalitatea, potrivit Reuters. Suedia nu a reușit sa integreze numarul mare de imigranți pe care i-a primit in ultimele doua decenii, ceea ce a dus la apariția unor societați paralele și a violenței…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- Premierul finlandez Sanna Marin a spus ca parlamentul tarii ei va discuta saptamana viitoare decizia privind aderarea la NATO, adaugand ca nu poate oferi un calendar privind intrarea in Alianta Nord-Atlantica, insa va fi vorba de saptamani, nu de luni, potrivit Reuters Ea subliniat ca Finlanda nu poate…

- Rusia a facut o „imensa gafa strategica”, avand in vedere ca Finlanda și Suedia par sa fie pregatite sa intre in NATO cel mai devreme in vara, scrie publicația The Times, care citeaza oficiali americani. Oficiali ai SUA au spus ca aderarea Suediei și Finlandei la NATO a fost pentru ambele state nordice…

- Sportiva romana Ioana Stanciulescu a reusit sa se califice in finalele de la paralele si sarituri, joi, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Baku (Azerbaidjan). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul suedez Magdalena Andersson a afirmat miercuri ca "nu exclude" o candidatura de aderare a tarii sale la NATO ca o consecinta a invaziei ruse in Ucraina, dupa ce isi exprimase pana acum preferinta de a vedea Suedia ramanand in afara aliantelor militare, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- „Capacitatile defensive ale Suediei trebuie intarite, reinarmarea trebuie accelerata. Suedia trebuie sa aiba o aparare puternica”, a declarat Magdalena Andersson intr-un discurs televizat.Premierul suedez a anuntat ca guvernul va creste in continuare cheltuielile sale militare.„Nu suntem sub amenintarea…

- Premierul suedez, Magdalena Andersson, a anunțat astazi ca guvernul sau doreste sa consolideze capacitatile militare ale tarii si sa accelereze reinarmarea acesteia deja in curs, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia.