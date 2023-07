Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre concurentele emisiunii Insula iubirii, din acest sezon, Bianca Giurca, a avut o reacție acida dupa ce s-a spus despre ea ca e materialista. Iubita lui Marius Moise a vorbit despre relația cu partenerul de viața.

- Bianca Giurca a fost filmata intr-o ipostaza neașteptata, dupa intalnirea cu ispita Oana Monea de la bonfire. In episodul 5 din Ce s-a intamplat in casa fetelor, emisiune exclusiva AntenaPLAY, au aparut imagini care n-au fost vazute pana acum la televizor cu iubita lui Marius Moise.

- Relația dintre Marius Moise și Bianca Giurca provoaca rumoare la Insula iubirii, sezonul 7. In vreme ce el iși arata tot mai mult interesul fața de ispita Oana Monea, Bianca vazand imaginile in care limitele sunt atinse, ii ia apararea spunand ca el "are și alte calitați pe langa cele care il țin aproape…

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan. Concurentul emisiunii de la Antena 1 nu se aștepta la așa ceva din partea iubitei sale.

- Razvan Kovacs a avut parte de o reacție acida la bonfire, dupa ce a vazut cateva imagini neașteptate cu iubita lui, Ema Oprișan. Iata ce dezvaluiri a facut despre iubita lui, de fața cu Radu Valcan și ceilalți colegi de emisiune.

- Bianca Giurca și ispita Oana Monea s-au intalnit la bonfire-ul din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023 pentru a discuta despre Marius Moise. Iubita concurentului a „explodat” și a dat carțile pe fața.

- Bianca Giurca a avut parte de un bonfire tensionat in ediția 5 a sezonului 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023. Mai mult, concurenta a scos la iveala un detaliu uluitor despre Marius Moise, inainte ca ispita Oana Monea sa iși faca apariția.

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, prima ceremonie a focului a starnit reacții in randul concurentelor. Marius Moise a facut un gest indrazneț fața de ispita Oana Monea, fara pic de reținere.