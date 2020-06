Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav in Iasi! Momente cumplite in cursul noptii trecute intr-o localitate din Iasi. Un accident rutier grav s-a produs pe raza localitatii Deleni. In urma impactului, o femeie insarcinata a ajuns la spital. Impreuna cu aceasta a ajuns la spital si o fetita in varsta de 10 ani. Accident…

- Tatal lui Khabib Nurmagomedov (31 de ani), Abdulmanap, se afla in stare critica dupa ce a contractat COVID-19. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Khabib, campionul la categorie ușoara din UFC, pe contul personal de Instagram. Luptatorul a incurajat oamenii sa ramana in izolare, astfel ca pandemia sa…

- Un polițist de 22 de ani din Medgidia a fost gasit impușcat in sediul Postului de Poliție. Primele informații arata ca polițistul s-a impușcat, iar acum este la spital. Ultima testare psihologica a polițistului a avut loc la inainte de terminarea școlii, in anul 2019, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Dihania scapata din cușca e inca un puișor! Omenirea va trece prin momente grele in urmatorii doi ani. Noi, aici la Comisarul.ro, am inceput monitorizarea dihaniei care a scapat din cușca in China cand in Romania aproape ca nu știa nimeni despre fenomen. Nu vreți sa știți ce scriau cei din presa independenta…

- Rustu Recber, 46 de ani, fosta legenda a fotbalului turc si fostul portar al gruparii FC Barcelona, a trecut prin momente grele dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, noteaza Mediafax.Dupa 11 zile in care a stat in spital, fiind, la un moment dat in stare critica, fostul mare fotbalist turc a…

- Suntem izolati, dar niciodata despartiti ! Fundatia Alexandrion le aduce iubitorilor sportului, ȋn fiecare saptamana, interviuri in exclusivitate cu personalitati ale sportului romanesc. Cei mai buni sportivi urca in fiecare an pe scena Trofeelor Alexandrion, cea mai importanta gala din Romania, care…

- Trece prin momente grele si nu stie ce va urma mai departe! Este cazul fotbalistului moldovean Dan Ojog, care este legitimat la clubul Deportivo Guijuelo din a treia liga valorica din Spania. In ultimele zile aceasta tara a inregistrat o creștere masiva a cazurilor de coronavirus.

- In aceste momente grele, toata familia AHC Potaissa Turda este alaturi de Ionuț Irimuș! Dupa o lunga suferința, Marcel Irimuș, tatal lui Ionuț s-a stins din viața! Inmormantare are loc