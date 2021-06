Stiri pe aceeasi tema

- Momentele dramatice au avut loc cu doar 2 minute inainte de a se fluiera sfarșitul primei reprize dintre Danemarca și Finlanda, al doilea meci din cadrul Campionatului European de Fotbal. Jucatorul danez Christian Eriksen s-a prabusit pe gazon si si-a pierdut cunostinta. A fost resuscitat direct pe…

