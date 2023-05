Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii de la blocurile din municipiul Arad si orasul Lipova au simtit cel mai intens cutremurul care s-a produs luni seara si au iesit in strada speriati, insa autoritatile spun ca deocamdata nu au fost raportate pagube.

- Imediat ce cutremurul s-a produs, sute de oameni din cartiere au iesit in strada, de teama ca ar putea exista replici. In Arad si Lipova, locuitorii de la blocuri inca sunt pe strazi, schimband impresii si spunand ca a fost cel mai intens cutremur pe care l-au simtit in zona. "S-au zguduit ferestrele…

- Un nou cutremur s-a produs luni, 20 martie, in Oltenia, cu magnitudina de 4,9 grade, la scurt timp a fost si replica, potrivit INCDFP. In ziua de 20.03.2023, 16:02:17 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.9, la adancimea de 14.7 km. INTENSITATE V Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Gorj, Oltenia, la o adancime de 11,1 km.Cutremurul s-a produs la 107.8km NV de Craiova, 109.7km SV de Sibiu, 143.4km V de Pitesti, 161.2km SE de Timisoara, 180.3km SE de Arad, 184.2km S de Cluj-Napoca, 204.2km V de…

- Vanuatu, un stat insular din Pacific cu o populatie de 320.000 de locuitori, a declarat vineri stare de urgenta, dupa ce a fost lovit simultan de un nou ciclon si de un cutremur cu magnitudinea 6,5 grade pe scara Richter, informeaza AFP, citata de Agerpres . Cutremurul a avut loc la ora 18:04 GMT, la…

- In ziua de 22.02.2023, 08:25:59 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 104km SV de Sibiu, 108km NV de Craiova, 140km V de Pitesti, 163km SE de Timisoara, 180km S de Cluj-Napoca, 181km SE de Arad, 199km V de…