Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți cine a caștigat ultima imunitate din Columbia, echipele au avut de facut fața unei alte provocari. Au fost legați de scaune, in timp ce un alt participant punea pe ei gandaci sau viermi.

- Dupa ce au fost votați pentru a intra in cursa pentru ultima șansa, Catalin Bordea și Nelu Cortea au avut de facut o proba cel puțin inedita. Celor doi li s-a spart oua in cap, așa ca nu au ratat momentul pentru a-i transmite un mesaj subtil fraților Gavril.

- America Express continua in ediția de marți, 21 februarie 2023, la Antena 1! Și nu oricum, ci cu probe care le dau palpitații celor șase echipe aflate in cursa pentru ultima imunitate din Guatemala. A curs cu emoții, probe contra-cronometru, dar și penalizari pentru concurenți. Doua perechi au fost…

- In episodul 19 din America Express - Drumul Aurului, din data de 14 februarie 2023, competiția de pe Drumul Aurului devine din ce in ce mai grea pentru concurenți, iar in aceasta ediție, Catalin Bordea și Nelu Cortea au marcat o noua victorie.

- Catalin Bordea și Nelu Cortea au trecut prin momente cumplite la America Express. Aceștia au avut o proba dificila și au fost nevoiți sa mearga intr-o alta localitate. Barbatul in mașina caruia s-au urcat i-a speriat, incat au vrut sa se dea jos și sa continue pe jos.

- Concurenții sunt pe ultima suta de metri in drum spre Yuriria, locul in care Irina pune la bataie jocker-ul. Miza este una mare, insa și autostop-ul este pe masura, mai ales pentru Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Catalin Bordea a povestit ca a trecut prin momente grele la America Express. Comediantul și partenerul sau, Nelu Cortea, au povestit detalii din culisele show-ului. Care a fost cel mai dur moment din emisiune.

- Catalin Bordea a dezvaluit recent ca planul sau inițial era sa faca echipa pe Drumul Aurului cu soția lui, Livia, insa la scurt timp cei doi s-au razgandit. In prezent, comediantul infrunta provocarile de la America Express alaturi de actorul Nelu Cortea. Iata care a fost motivul pentru care Livia a…