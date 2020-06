Avertisment meteo de ultimă oră: Timișul, sub cod portocaliu

O avertizare nowcasting cod portocaliu de vreme rea intră în vigoare duminică, la ora 10.00 și este valabilă până luni dimineața, la ora 06.00. Vestul țării se află sub incidența acestei alerte. The post Avertisment meteo de ultimă oră: Timișul, sub cod portocaliu appeared… [citeste mai departe]