Momente de groază de Halloween: Copiii, invitați în casă, de un pedofil complet dezbrăcat Un pedofil condamnat in urma cu 3 ani a fost din nou arestat de polițiștii din Utah, dupa ce ar fi intampinat complet dezbracat copiii veniți de Halloween. Mai mult, barbatul le facea semn colindatorilor sa intre in casa sa. Un infractor sexual condamnat din Utah a fost arestat sambata seara, dupa ce ar fi […] The post Momente de groaza de Halloween: Copiii, invitați in casa, de un pedofil complet dezbracat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața muncii pare bantuita de un fenomen paranormal, care nu iese la iveala doar de Halloween și care poarta numele de „ghosting”. BestJobs a investigat ritualul recrutarilor printr-un sondaj realizat in randul candidaților, in urma caruia 87% dintre aceștia au spus ca li s-a intamplat de-a lungul carierei…

- O masina a luat foc in plina strada in sectorul Botanica al Capitalei. Imagini cum automobilul arde ca o torta au fost filmate de oamenii care se aflau in preajma. Ei au ramas ingroziti de repeziciunea cu care flacarile au cuprins autovehiculul.

- De aproape o saptamana, Mirela Vaida este plecata in vacanța, in Turcia, alaturi de soțul și de copiii ei. Deși ar fi trebuit sa fie o perioada in care sa se relaxeze și sa petreaca timpul alaturi de familie in cel mai frumos mod posibil, Mirela Vaida nu uita nicio clipa ca este mama a trei copii. Prezentatoarea…

- Un accident cu urmari severe a avut loc la primele ore ale zilei de marți, in județul Mureș. Salvatorii au intervenit pentru a ajuta victimele, doua persoane fiind gasite incarcerate. Din motive necunoscute inca, dar care urmeaza sa fie lamurite in cadrul unor cercetari pe care le vor face oamenii legii,…

- Trenul circula pe ruta București - Pitești. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii Detașamentului Gaești, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD.La sosirea echipajelor de pompieri, locomotiva era desprinsa de vagoane.Din primele informații, incendiul a izbucnit…

- Un tanar de 25 de ani din satul Ilenuța, raionul Falești, s-a sinucis din gelozie. Acesta și-a infipt un cuțit in piept, dupa ce a aflat ca iubita sa ar avea un amant in satul vecin, Obreja Veche.