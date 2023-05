Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranta vineri pe aeroportul din orasul sud-coreean Daegu dupa ce unul dintre pasageri ar fi deschis ușa de urgența a aeronavei cu putin timp inainte de a ajunge la destinatie, relateaza Reuters si Yonhap, citeaza digi24.ro.

