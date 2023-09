Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși incepe, sambata, parcursul la Cupa Mondiala din Franța cu un meci impotriva Irlandei, echipa aflata pe prima poziție in ierarhia planetara și pe care nu a invins-o niciodata in cele noua intalniri de pana acum. Naționala Romaniei iși va masura forțele, in primul meci de la aceasta ediție…

- Franța și Noua Zeelanda se infrunta astazi, de la ora 22:15, in deschiderea Cupei Mondiale de rugby. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 3, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Romania face parte din grupa B a Cupei Mondiale, alaturi de Scoția, Irlanda, Tonga și Africa de Sud. „Tricolorii”…

- Se apropie cu pași repezi cea de-a zecea ediție a Cupei Mondiale de Rugby gazduita de Franța in perioada 8 septembrie – 28 octombrie 2023. Printre cei care vor evolua pentru Naționala Romaniei se numara și șase jucatori de la CSM Știința Baia Mare. Tehnicianul Romaniei, Eugen Apjok, impreuna cu staff-ul…

- Se apropie cu pași repezi cea de-a zecea ediție a Cupei Mondiale de Rugby gazduita de Franța in perioada 8 septembrie – 28 octombrie 2023. Printre cei care vor evolua pentru Naționala Romaniei se numara și șase jucatori de la CSM Știința Baia Mare. Tehnicianul Romaniei, Eugen Apjok, impreuna cu staff-ul…

- Staful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de Stejari pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, informeaza rugbyromania.ro. La Cupa Mondiala de Rugby, Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci in data de 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a afirmat la Muzeul Satului, cu ocazia prezentarii echipamentului nationalei pentru meciurile de la Cupa Mondiala, ca spera ca „stejarii” sa obtina o victorie in Franta, in ciuda faptului ca se afla intr-o grupa „de foc” cu Irlanda, Africa de Sud,…

- Actorul Jean Dujardin va conduce ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de rugby, care va avea loc peste doua luni, in Franta.Cu doua luni inainte de meciul de deschidere a Cupei Mondiale (8 septembrie-28 octombrie) de la Saint-Denis, dintre Franta si tripla campioana mondiala Noua Zeelanda, au…

- Nationala de rugby a Romaniei intra oficial in linie dreapta cu pregatirea pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, competitie care va debuta pe 8 septembrie, informeaza FR Rugby.Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci pe 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca pe 17 septembrie,…