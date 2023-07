Sambata, la Riga, capitala Letoniei, a avut loc un moment istoric! Edgars Rinkevics a depus, sambata, juramantul de investire in calitate de președinte al Letoniei, devenind primul șef de stat din UE care iși asuma orientarea homosexuala. Rinkevics a fost aproape 12 ani ministru de Externe al Letoniei, inainte ca parlamentul de la Riga sa il aleaga in calitate de președinte, transmite BBC. In varsta de 49 de ani, Rinkevics il inlocuiește in functie pe Egils Levits, care a decis sa nu mai candideze pentru un al doilea mandat. Presedintele Letoniei, tara membra NATO si UE, are un rol in mare parte…