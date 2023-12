Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi, 30 decembrie 2023, ora 22.38, Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania si in Bulgaria. In conformitate cu Decizia Consiliului UE, acquis-ul comunitar Schengen se va aplica la frontierele aeriene si navale ale Romaniei incepand cu luna martie 2024”, anunta,…

- Comisia Europeana a anunțat sambata seara, 30 decembrie, ca „saluta decizia luata astazi in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime in martie 2024”.Aderarea celor doua țari va stimula calatoriile,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024. “In data de 23 decembrie…

- Negocierile pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen raman in continuare complicate. Presedintele Klaus Iohannis a discutat la Bruxelles cu premierul Bulgariei, cancelarul austriac Karl Nehammer și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre necesitatea deschiderii frontierelor…

- Anunțul festivist al premierului Marcel Ciolacu trebuie privit cu multa rezerva. Așa suna primul avertisment oficial din Parlamentul European dupa ce Austria a acceptat sa faca o concesie Romaniei și Bulgariei, fiind de acord cu eliminarea controalelor aeriene in spațiul Schengen.Europarlamentarul…

- Este in continuare obiectivul Comisiei Europene sa avem o decizie asupra extinderii Schengen si sa primim Romania si Bulgaria in acest an, a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, marti, la sfarsitul reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne. „Cred in continuare…

- Țarile de Jos au solicitat oficial Comisiei Europene (CE) o misiune suplimentara de stabilire a faptelor in Bulgaria, a informat BNR, serviciul public de radiodifuzine din Bulgaria. Misiunea este legata de dreptul de veto al regatului asupra aderarii Bulgariei la spațiul Schengen, careia i se opune…

- Premierul Viktor Orban s-a deplasat in Georgia pentru a participa la prima sedinta comuna a guvernelor ungar si georgian, unde principalele subiecte vor fi dezvoltarea relatiilor economice si securitatea energetica, a declarat pentru agentia ungara de presa MTI Bertalan Havasi, seful biroului de presa…