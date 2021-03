Moment istoric în SUA - Statul Virginia abolește pedeapsa capitală Virginia, care detine recordul la numarul de executii pe teritoriul SUA, a devenit miercuri primul stat din fostul Sud segregationist care a abolit pedeapsa cu moartea, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea in acest stat, in sud si in aceasta tara", a declarat guvernatorul democrat Ralph Northam in cursul unei ceremonii la inchisoarea din Greensville, unde au avut loc pana acum executiile. Abolirea pedepsei cu moartea este ''ceea ce trebuie facut'', a subliniat el.

