Grecia a devenit prima țara cu o populație majoritar ortodoxa care a legalizat casatoria intre persoane de același sex. Dupa votul de joi, cuplurile de același sex vor avea, legal, dreptul sa adopte copii. Legislația a divizat țara Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat ca noua lege va „elimina cu indrazneala o inegalitate grava". Proiectul […]