Moment istoric: Biserica Catolică abordează chestiunea diaconatului feminin Sinodul Bisericii Catolice, alcatuit din episcopi si laici, a abordat sambata chestiunea diaconatului feminin, considerand "urgenta" integrarea femeilor in procesele de decizie la finalul unei reuniuni mondiale desfasurate la Roma, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Este urgent sa garantam ca femeile pot sa participe la procesele de luare a deciziilor si sa isi asume roluri de raspundere in activitatea pastorala si in minister", se afirma in documentul de 42 de pagini publicat sambata seara dupa ce a fost supus unui vot la care au participat cei 365 de membri ai sinodului, inclusiv papa Francisc.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

