Stiri pe aceeasi tema

- Peste 750 de militari din mai multe tari, printre care Romania, Franta, Marea Britanie, SUA participa, timp de o saptamana, la un exercitiu organizat in Portul Militar Constanta si in Marea Neagra, care isi propune exersarea procedurilor si tacticilor de lupta NATO.Fortele Navale Romane au anuntat…

- Botoșani: Cel mai important eveniment dedicat profesiei contabile, sub sloganul „Tradiție pentru viitor”. Cand va avea loc Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) – organismul profesional care gestioneaza profesia contabila in Romania – organizeaza, la 13 iulie a.c.,…

- Pentru a marca aniversarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, Ambasada Romaniei la Washington va organiza, in perioada 7-13 iulie 2023, o serie de evenimente de diplomație culturala, parte a unui program mai amplu desfașurat anul acesta sub sloganul:

- Sunt cetateni americani, dar au Romania in suflet. Este povestea rezidentilor din Statele Unite care au transformat tara noastra in a doua casa și au sarbatorit, marți, Ziua Americii cu gandul la cei dragi de acasa, dar și la prietenii pe care i-au cunoscut aici.

- "Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite este un fundament al politicii noastre externe și expresia unui angajament comun pentru valorile democratice ce constituie un reper esențial pentru națiunile noastre și parteneriatul transatlantic. La mulți ani, Statelor Unite ale Americii!",…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește joi, la Palatul Cotroceni, pentru a dezbate obiectivele Romaniei la Summitul NATO de la Vilnius, din 11 și 12 iulie, in contextul in care țara noastra este interesata in mod deosebit de consolidarea suplimentara a flancului estic al Alianței, printr-o…

- Peste 3.000 de persoane au vizitat Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, sambata, 13 mai 2023, cu ocazia „EU Open House” (“Ziua Porților Deschise”), cel mai mare eveniment de diplomație publica organizat la Washington de catre ambasadele țarilor membre ale Uniunii Europene. Vizitatorii…

- Un cetatean cu dubla cetatenie, libaneza si belgiana, acuzat de Statele Unite ca a finantat miscarea Hezbollah din Liban, sustinuta de Iran, a fost extradat din Romania si a fost acuzat pus sub acuzare miercuri la tribunalul federal din Brooklyn pentru incalcarea sanctiunilor si spalare de bani, au…