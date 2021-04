Moment fascinant la Românii au talent. Toți au rămas mască: ‘N-am văzut în viața mea așa ceva’ Ediția 21 a sezonului 11 ”Romanii au talent” a fost marcata de un moment fascinant, in premiera pe scena talentelor de la Pro TV. Doi artiști francezi i-au lasat masca pe jurați. Au creat o poveste prin costume, mișcari și muzica. A fost spectacol pe scena Romanii au talent in ediția 21. Jurații au contemplat […] The post Moment fascinant la Romanii au talent. Toți au ramas masca: ‘N-am vazut in viața mea așa ceva’ appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurații au fost impresionați de un numar cu totul special de la Romanii au Talent. Smiley a facut și o gluma, spunand ca l-a gasit pe Hulk. Concurentul cu o forța extraordinara care i-a impresionat pe jurați Tony Nistorov a venit la Romanii au Talent și i-a uimit pe jurați cu forța lui fizica. Artistul…

- Un cuplu de artiști au venit pe scena Romanii au Talent și au facut show, lasandu-i masca pe jurați cu numarul lor inedit. Cei doi locuiesc in Germania, insa Viktor este ucrainean, iar Mariana este originara din Rusia. Sub numele de Duo Viola, artiștii au facut senzație la Romanii au Talent cu numarul…

- Moment de familie in aceasta seara pe scena ,,Romanii au talent”, familia Bratosin din Popești a obținut patru de ,,DA”. ,,Am venit aici sa va prezentam un moment dr familie. Este foarte emoționant! Clar este emoționant sa cant cu ambii copii pe scena. E un sentiment pe care nu-l pot descrie in cuvinte.…

- Ediția 8 a emisiunii ”Romanii au talent”, de la Pro TV, a avut suspans, adrenalina, umor, lacrimi de fericire, dar și un Golden Buzz, oferit de Andra unui numar fabulos, gandit de Ana și Lizzie, ambele de 11 ani. Jurații au fost incantați și s-au ridicat de pe scaune la jumatatea spectacolului, pana…

- Moment de senzatie la Romanii au talent. Aleksander Bautev a facut parkour, iar cand avea 19 ani, a cazut foarte rau si s-a accidentat la genunchi. Acesta a prezentat un numar de contorsionism incredibil la „Romanii au talent” care a fost notat cu 4 de „Da”.

- Concurenta Roberta Anghel le-a oferit un dans incediar telespectatorilor emisiunii „Romanii au Talent”. Jurații au suspinat și au inghițit in sec, cand au vazut prestația concurentei. Dans incendiar la Romanii au Talent Roberta Anghel a venit la Romanii au Talent, cu un numar incendiar de dans. Tanara…

- Sezonul 11 al Romanii au Talent s-a desfașurat in condiții de maxima siguranța. Ediția de vineri seara a fost prima in care Andi Moisescu a lipsit, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus. Locul lui a fost luat de Smiley, care are deja suficienta experiența in postura de jurat la Vocea Romaniei.…