Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul actor, Bradley Cooper, a fost surprins in urma cu cateva zile in timp ce se saruta pasional cu un barbat. Intreaga scena a fost filmata intr-un parc din New York, in fața a zeci de persoane care se aflau in zona.

- De peste 20 de ani, Andreea Banica este in lumina reflectoarelor și ne-am obișnuit sa o vedem mereu cu zambetul pe buze. Sunt rare ocaziile in care iși arata vulnerabilitațile. Artista afișeaza intodeauna o imagine impecabila, aranjata din cap pana in picioare, semn ca știe sa se respecte. Cu toate…

- In episodul noua de la Insula Iubirii, prezentatorul TV a venit pe insula și i-a dat o veste neașteptata lui Sebastian. Concurentul a fost profund afectat de cele auzite și a izbucnit in lacrimi deoarece nu se aștepta la o asemenea decizie din partea iubitei sale, Cristina.

- Moment emoționant la sfarșitul competiției Eurovision Song Contest, care s-a desfașurat sambata seara la Torino, Italia. Timur Miroșnicenko, comentatorul Ucrainei a izbucnit in plans, in direct, in momentul in care a fost anunțata Ucraina caștigatoare, reprezentata de Kalush Orchestra. „Am caștigat…

- Smiley traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața lui, iar artistul radiaza de fericire de cand a devenit tatic pentru prima data. Smiley și Gina Pistol au impreuna o fetița care le aduce de fiecare data zambetul pe buze, iar cei doi parinți petrec destul de mult timp cu micuța lor, Josephine.…

- Cerasela și Celia au fost cele care au spart gheața la Insula Iubirii, sezonul 6. Cele doua concurente nu au așteptat sa cada in ispita cu barbații puși sa faca acest lucru, ci sau sarutat una cu cealalta. In aceasta seara a venit momentul ca Bogdan și Rareș sa vada și sa reacționeze la momentul pasional…

- Nu mai este un secret faptul ca familia este pe primul lor pentru Georgiana Lobonț și partenerul ei de viața, Rareș. Cei doi au devenit parinți și de atunci sunt in formula completa, insa nu uita niciodata nici de restul membrilor familiei lor. Au mers in vizita la bunica lui Rareș, iar acesta a izbucnit…

- Andreea Mantea prezinta acum emisiunea „Casa iubirii”, de la Kanal D. E prezenta pe micul ecran de luni pana vineri, dar și sambata, in gala show-ului matrimonial. Deși a promis ca nu va plange in timpul emisiunii, nu s-a ținut de cuvant și a lacrimat in fața camerelor de filmat. Andreea Mantea a avut…