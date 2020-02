Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care guvernul a luat act in cadrul ședinței din 13 februarie. Este prima ședința organizata de Ludovic Orban, dupa ce a fost demis, in urma moțiunii de cenzura.I. HOTARARI 1. HOTARARE privind aprobarea numarului…

- Guvernul a adoptat in sedinta de luni hotararea care stabileste cresterea cuantumului diurnelor pentru personalul militar si civil participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, ca urmare a asumarii acestei masuri de catre premierul Ludovic Orban si de ministrul Apararii, Nicolae…

- La doar cateva ore de la intalnirea cu premierul Ludovic Orban, presedintele Klaus Iohannis a decis sa cheme toti ministrii la raport. Au avut loc discutii intre Klaus Iohannis si ministrii din cabinetul Orban, pe tema proiectelor pentru anul 2020, dar si legat de problemele intampinate pana acum la…

- Președintele Klaus Iohannis a avut marți, la Palatul Cotroceni, o „intrevedere” cu premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Intalnirile continua miercuri, tot la Cotroceni, cu miniștrii de la Transporturi (Lucian Bode), Economie (Virgil…

- Cei mai instariti ministri liberali sunt Ion Stefan (Dezvoltare), Raluca Turcan (vicepremier) si Virgil Popescu (Economie). La polul opus se afla chiar premierul Ludovic Orban, care, pana sa ajunga la Palatul...

- Cei mai instariti ministri liberali sunt Ion Stefan (Dezvoltare), Raluca Turcan (vicepremier) si Virgil Popescu (Economie). La polul opus se afla chiar premierul Ludovic Orban, care, pana sa ajunga la Palatul Victoria, incasa lunar doar 3.000 de lei. Cativa demnitari au investit banii in bijuterii,…

- Cei mai instariti ministri liberali sunt Ion Stefan (Dezvoltare), Raluca Turcan (vicepremier) si Virgil Popescu (Economie). La polul opus se afla chiar premierul Ludovic Orban, care, pana sa ajunga la Palatul Victoria, incasa lunar doar 3.000 de lei. Cativa demnitari au investit banii in bijuterii,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale. In sedinta CSAT…