- La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center au ajuns patru președinți. George Bush, in mandatul caruia au avut loc atentatele, Bill Clinton, Barack Obama și actualul președinte Joe Biden. Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor…

- Ceremonia de la New York ce marcheaza 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie a inceput sambata la Memorialul din Manhattan, unde se inaltau cele doua turnuri gemene ale World Trade Center (WTC) distruse in atacurile jihadiste intreprinse de Al-Qaida, informeaza AFP si Reuters. …

- Ceremonia de comemorare a victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 se deruleaza in zona „Ground Zero” din orasul New York, unde se aflau Turnurile Gemene din cadrul Complexului World Trade Center (WTC) prabusite dupa ce au fost lovite de avioane de pasageri deturnate de teroristi, potrivit…

- Un fascicul puternic lumineaza cerul noaptea deasupra Pentagonului in acest weekend pentru a marca 20 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, informeaza msm.com . „Turnul Luminii” va fi aprins in fiecare seara pana duminica dimineața, in amintirea persoanelor care au murit in atacurile teroriste…

- 20 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Biden, Obama si Bush, impreuna la comemorare, Trump merge la un meci de box. La cea de-a 20-a comemorare a atacurilor de la 11 septembrie, presedintele american Joe Biden va vizita cele trei locuri ale tragediei. Se va duce la Ground Zero din Manhattan,…