"Va propun un moment de reculegere in memoria tanarului Calin Farcas, in varsta de 29 de ani, care s-a stins aseara pentru ca nu a putut beneficia de un transplant de plamani. Si asta deoarece acest Guvern nu a reinnoit acordul cu Eurotransplant. Ii suntem datori acestui tanar. Asa ca va rog sa pastram un moment de reculegere in memoria lui", a afirmat senatorul USR Florina Presada.

Dupa momentul de reculegere, ea a inceput sa isi motiveze votul "impotriva" dat pe modificarile la Codul penal, adoptate de Senat: "Ne-ati convocat aici, in sesiune extraordinara, ca sa trecem niste legi…