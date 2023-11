Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anunțat sambata ca a preluat controlul asupra a 11 posturi militare din Fasia Gaza de la inceputul campaniei terestre și a recunoscut ca trupele sale sunt angajate in „lupte intense, in derulare” impotriva Hamas in apropierea spitalului Al-Shifa, cea mai mare unitate medicala din…

- Forțele de aparare israeliene au lovit peste 450 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultimele 24 de ore. Jamal Moussa, responsabilul pentru operațiunile speciale ale Hamas, a fost eliminat. Gruparea terorista Hamas raporteaza “bombardamente intense” pe fondul intreruperii serviciilor de telecomunicații;…

- ONU anunta ca 88 de membri ai personalului agenției sale pentru refugiați palestinieni, UNRWA, au fost uciși de la inceputul razboiului, fiind "cel mai mare numar de decese inregistrat vreodata de ONU intr-un singur conflict". Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) desfașoara o lovitura semnificativa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut sambata Israelului „sa opreasca imediat aceasta nebunie” si sa puna capat „atacurilor” asupra Gazei, intr-un mesaj postat pe rețeaua X, transmite AFP. „Bombardamentele israeliene care s-au intensificat aseara asupra Gazei au vizat din nou femei, copii si…

- Armata israeliana anunța ca a ucis un lider Hamas și „zeci de teroriști” in timpul loviturilor aeriene din noaptea de sambata spre duminica, conform Mediafax.Armata israeliana susține ca l-a ucis pe șeful adjunct al forței de rachete Hamas, precum și „zeci de teroriști”. Atacurile de noapte au vizat…

- Israelul a anunțat vineri ca infanteria și tancurile au efectuat raiduri in interiorul Fașiei Gaza, acesta fiind primul anunț privind trecerea de la razboiul aerian la operațiuni terestre pentru a elimina luptatorii Hamas, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul…

- Armata israeliana se pregateste de ”manevre terestre” in Fasia Gaza, dar nimic ”nu a fost inca decis”, a declarat joi, 12 octombrie, un purtator de cuvant militar, in cea de a sasea zi a razboiului declansat de atacurile fara precedent ale Hamas asupra Israelului, relateaza Agerpres . ”Ne pregatim pentru…

- Purtatorul de cuvant principal al Forțelor de Aparare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat ca armata a recaștigat controlul asupra graniței cu Gaza, dupa ce teroriștii Hamas au aruncat in aer secțiuni ale gardului de frontiera in timpul atacului de sambata dimineața, transmite The…