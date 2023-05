Un miting de amploare este convocat duminica la ora 11.00 in centrul Chisinaului pentru a sustine calea europeana aleasa de tara. Evenimentul, intitulat Adunarea "Moldova Europeana" si initiat de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este declarat apolitic si sunt asteptati sa participe toti cetatenii, inclusiv cei din diaspora in tarile in care acestia se afla, cele mai multe in Europa. La Chisinau va fi prezenta si presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, scrie Agerpres.

"Astazi am lansat initiativa de a convoca la Chisinau o adunare a cetatenilor la care sa spunem lumii ca…