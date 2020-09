Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 sept- Sputnik. Președintele Asociației Moldovenilor din Nisa "Moldavița", Tatiana Zemba, a facut un demers din numele moldovenilor stabiliți in Franța, in care ii cere premierului Ion Chicu și altor instituții responsabile de la Chișinau sa modifice hotararea Comisei pentru Sanatate Publica…

- CHIȘINAU, 1 sept- Sputnik. Șeful statului Igor Dodon a anunțat ca cetațeni care revin din țarile care nu sunt incluse in lista roșie, nu vor mai fi obligați sa stea doua saptamani in autoizolare. © CC0 / Pixabay / SimonCOVID-19 in India: Oamenii sunt tratați pe holurile spitalelor”Lista…

- Premierul Ion Chicu i-a amintit Maiei Sandu ca nava, care ar fi transportat material exploziv in Beirut, a fost inregistrata in Republica Moldova cind lidera PAS se afla la guvernare. Replica lui Chicu vine dupa ce Maia Sandu a acuzat autoritațile de la Chișinau ca au inregistrat aceasta nava „in schimbul…

- CHIȘINAU, 28 iul – Sputnik. Inca trei decese și alte peste 300 de persoane tratate de COVID-19. Acestea sunt informațiile Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale din aceasta dimineața. © AFP 2020 / SAKIS MITROLIDISBulgaria iși deschide hotarele pentru turiștii moldoveni, dar cu o condiție…

- CHIȘINAU, 10 iul - Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat astazi ca se prelungește pana la sfarșitul lunii iulie interdicția de organizare a nunților și cumetriilor in spații inchise. „Pana la 1 august se prelungește interdicția pentru desfașurarea ceremoniilor cu mulți invitați, cum ar fi…

- PodcasturiO noua consultare cu privire la regulamentul de redeschidere a gradinițelor - detalii In cadrul emisiunii "ATITUDINI", secretarul de stal al Ministerului Sanatații, Natalia Grau, a menționat ca procesul de redeschidere și reluare a activitații instituțiilor de educație timpurie poate avea…

- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca coronavirusul a mai facut cinci victime. Este vorba despre patru femeie cu varstele de 55, 61, 71 și 78 de ani, originare din Ialoveni, Florești, Taraclia și Chișinau. Toate sufereau și de alte maladii, cum ar fi: diabet zaharat sau hipertensiune…