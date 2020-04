Moldovenii continue să revină acasă – Iată câți au trecut frontiera în ultimele 24 de ore CHIȘINAU, 22 apr – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 982 de traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 015 traversari de persoane, dintre care 436 treceri la frontiera moldo-romana și 579 treceri la frontiera cu Ucraina, anunța Secția Relații Publice a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera al MAI. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei (intrare in Republica Moldova) au fost: PTF Leușeni – 352 de traversari de persoane; PTF Otaci – 339 de… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

