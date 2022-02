Moldovei i se cuvenea mai mult! (III) Acea gaura pe care o produce Moldova in bugetul de stat sau in structura diverselor programe de finantare e mai mult o iluzie, dragi compatrioti din alte regiuni. Aici, in Moldova, traim mai degraba o subzistenta regionala care va lasa pe toti ceilalti sa va dezvoltati linistit. In cel de-al treilea text al acestei serii va propun sa privim catre Programul Operational Regional (POR) si Planul National de Dezvoltare Locala (PNDL). Lucrand cu sume impuse, care in valori absolute par destul de mari pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, in raport cu celelalte regiuni ale Romaniei, ni se creeaza… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

