Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a avut, in dimineața zilei de astazi, o intalnire de lucru in comun cu prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili, și cel al Ucrainei, Denys Shmyhal, in cadrul vizitei celor trei premieri la Bruxelles in formatul Trio Asociat. In cadrul vizitei oficiale la Bruxelles,…

- Premierul Natalia Gavrilița a avut, in dimineața zilei de astazi, o intilnire de lucru in comun cu prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili, și cel al Ucrainei, Denys Shmyhal, in cadrul vizitei celor trei premieri la Bruxelles in formatul Trio Asociat. Evenimentul iși propune sa reconfirme mesajul…

- Premierul Natalia Gavrilita a avut, pe 30 noiembrie, o intalnire de lucru in comun cu prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili, si cel al Ucrainei, Denys Shmyhal, in cadrul vizitei celor trei premieri la Bruxelles in formatul Trio Asociat.

- Premiera, Natalia Gavrilița, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles, in perioada 29 noiembrie - 1 decembrie. Natalia Gvrilița se va intalni cu premierii Ucrainei și Georgiei, Denis Șmihal și, respectiv, Irakli Garibașvili, in format „Trio asociat al prim-miniștrilor”, la data de 30 noiembrie. In…

- Fostul prim-ministru al Lituaniei si membru al Parlamentului European, Andrius Kubilius, considera ca Moldova, Ucraina si Georgia nu vor adera la Uniunea Europeana inainte de 2040, transmite Noi.md cu referire la infotag.md. Intr-un interviu pentru ziarul Lietuvos rytas, el a spus ca "daca UE nu isi…

- In perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, premierul Natalia Gavrilița se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Pe 30 noiembrie, prim-ministrul Republicii Moldova se va intilni cu premierii Ucrainei și Georgiei, Denis Șmihal și, respectiv, Irakli Garibașvili, in așa-numitul format „Trio asociat al…

- Perspectivele colaborarii Republicii Moldova cu Ucraina și Georgia in formatul Trio Asociat și agendele celor trei state pentru Summitului Parteneriatului Estic (PaE) au fost discutate astazi, in cadrul unei ședințe online, de Natalia Gavrilița și omologii sai - premierul Ucrainei, Denis Șmihal și prim-ministrul…

- Incepind de marți, premierul Natalia Gavrilița va efectua o vizita de patru zile la Bruxelles pentru a participa la cea de-a șasea reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE, transmite Noi.md cu referire la radiochisinau.md. Ea va conduce o delegație reprezentativa a Guvernului, care va include, in special,…