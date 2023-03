Moldova, ocupată din interior! Pro-rușii au un plan stabilit de Moscova In Republica Moldova, unde exista o enclava rusofila, Transnistria, tensiunea continua sa creasca intre parțile apropiate Moscovei și guvernul atlantist. Teama ca o lovitura de stat va rasturna puterea in vigoare este in creștere. O lovitura de stat in Moldova?… – saptamanalul francez Courrier International considera asta o ipoteza plauzibila. Iata deja mai multe zile ca știrile care vin de la Chișinau sunt tot mai neliniștitoare, scrie astazi Courrier International . O astfel de știre, semnalata de site-ul rusesc in exil Meduza , privește transportul aerian. „Wizz Air, una dintre cele mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am spus-o și o repet și astazi, am spus-o și prietenilor din Republica Moldova, am spus-o și conducatorilor din Republica Moldova, ca nu vedem un risc militar iminent, cel puțin, impotriva Republicii Moldova din partea Federației Ruse. De ce? Pentru ca nu au capacitatea militara sa faca acest lucru.…

- Mihailo Podoliak a declarat, intr-un interviu pentru Digi24.ro, ca Rusia avea in plan nu doar sa atace Ucraina, ci și Moldova și alte țari din Europa de Est. El critica totodata indulgența cu care regimul de la Chișinau trateaza existența partidelor pro-ruse in Moldova.

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii,…

- "O infrangere militara definitiva (a Rusiei in Ucraina) mai poate fi intarziata (doar) cu pretul vietilor a sute de mii de mobilizati (rezervistii rusi inrolati recent de Moscova, n.r.), insa, in final, ea este inevitabila", a afirmat Navalnii intr-un mesaj postat luni de echipa sa pe retelele sociale."Combinatia…

- Ion Chicu, fostul premier pus de socialistul Igor Dodon in fruntea Guvernului de la Chișinau, considera ca președinta Republicii Moldova, Maia Sandu ar „abera” atunci cand declara ca Rusia pune la cale o lovitura de stat in Republica Moldova, inclusiv prin „luarea cu asalt a unor instituții de stat…

- Acesta a facut niște declarații fara precedent in care a spus ca atata timp cat Putin va ramane la putere, Europa nu va fi niciodata ferita de amenințarea razboiului cu Rusia, de terorismul sau susținut de stat sau de spectrul anihilarii nucleare pe care il reprezinta.El a susținut de asemenea ca lupta…

- Am fost, in prag de Ziua Naționala, la Autoritatea pentru Cetațenie, unde sute de oameni și-au depus cererile pentru cetațenie sau chiar au rostit juramantul și au plecat acasa cu o noua naționalitate. Am intalnit in special moldoveni și ucraineni pentru care Romania nu e o destinație, ci un popas in…

- Spinu a spus ca comapnia de stat Energocom va cumpara suficienta energie electrica de la Cuciurgan, cea mai mare centrala electrica a țarii, pentru a acoperi toate nevoile Moldovei pentru luna decembrie, atunci cand sunt combinate cu importurile existente din Romania, relateaza Reuters . Centrala, situata…