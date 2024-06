Stiri pe aceeasi tema

- Rudele unor persoane date disparute in timpul Hajj-ului, marele pelerinaj musulman din vestul Arabiei Saudite, le-au cautat miercuri in spitale, temandu-se de ce este mai rau, dupa ce peste 900 de pelerini si-au pierdut viata, majoritatea din cauza caniculei, transmite joi, 20 iunie, agenția France…

- Bilantul mortilor in timpul celui mai mare pelerinaj musulman, Hajj, care s-a desfasurat in Arabia Saudita intr-o caldura sufocanta, a depasit pragul de 1.000 de victime, potrivit unei numaratori realizate de AFP pe baza datelor furnizate de mai multe tari. Un diplomat arab a afirmat joi pentru AFP…

- Cel puțin 550 de pelerini au murit in timpul marelui pelerinaj musulman (Hajj) de la Mecca, care s-a desfașurat și in acest an pe temperaturi insuportabile, care au depașit 50 de grade Celsius.

- Cel puțin 550 de pelerini au murit in timpul marelui pelerinaj musulman (Hajj) de la Mecca, care s-a desfașurat și in acest an pe temperaturi insuportabile, care au depașit 50 de grade Celsius.

- Pelerinajul de la Mecca a adunat, in acest an, mai bine de 1,8 milioane de credinciosi. Dar procesiunea religioasa a fost marcata de o tragedie in lant. Temperaturile au depașit 46 de grade Celsius in Arabia Sudita. Au murit peste 550 de oameni Canicula a pus stapanire pe tot Globul. Peste 550 de oameni…

- Sase oameni au murit din cauza caldurii in timpul pelerinajului spre Mecca, in contextul avertizarilor facute de oficiali sauditi conform carora temperaturile ar putea ajunge, in timpul adunarii anuale, la 48 de grade Celsius (118 grade Fahrenheit), scrie CNN, conform News.ro.

- Cel mai mare pelerinaj religios din lumeMinisterul de Externe iordanian a confirmat ca toate victimele se aflau in Arabia Saudita pentru a lua parte la cel mai mare pelerinaj religios din lume, Hajj-ul, desfașurat anual la Mecca. Tragedia subliniaza pericolele pe care caldura extrema le poate prezenta…

- India este lovita de un val de caldura fara precedent. 52,3 grade Celsius s-au inregistrat joi, un record național cu mai mult de un grad peste cel precedent. Datele vin de la o stație meteo automata și autoritațile iși pun problema ca a fost o eroare de senzor. Caldura insuportabila a facut și victime…