Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu (48 de ani), candidata pro-europeana, este pe cale sa devina prima femeie presedinte din istoria Republicii Moldova, dupa ce a castigat la scor detasat alegerile in fata socialistului Igor Dodon. Au fost numarate 99,77 dintre buletinele de vot, iar rezultatul alegerilor nu se mai poate schimba,…

- Maia Sandu este politician din Republica Moldova, președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). A deținut funcția de ministru al educației, având sarcina reformarii sectorului de profil. Și-a început activitatea partinica, declarând drept scop – promovarea integrarii…

- Frații noștri din Republica Moldova au un mare avantaj in perspectiva turului 2 al alegerilor prezidențiale: iși cunosc bine candidații. Au avut ocazia sa-i vada la treaba pe Igor Dodon ca președinte și pe Maia Sandu in opoziție și ca premier. Așadar, votul de duminica va fi in cunoștința de cauza.…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) continua și in acest an sa faciliteze personalului din administrația publica oportunitatea de studiu gratuit in Japonia. In acest sens, persoanele interesate sunt invitate sa-si depuna dosarele in vederea obtinerii unei burse de studiu in Japonia, prin…

- „Noi cu totii am remarcat aseara ca diaspora a fost foarte activa la aceste alegeri si putem spune ca diaspora reprezinta in mod real un electorat paralel al Republicii Moldova. Acest electorat are propria viziune si propriile preferinte politice si in mare parte aceste preferinte ale diasporei se afla…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Lidera PAS candideaza pentru a doua oara la aceasta funcție. Moldova Curata a colectat informații ce se refera la integritatea acestei candidate și a celorlalți 7 concurenți la alegerile…