Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se afla intr-o vizita de lucru la Chisinau, unde s-a intalnit cu șefa statului Maia Sandu si s-a adresat parlamentului Republicii Moldova, reunit intr-o sesiune plenara speciala, informeaza un comunicat de presa al legislativului european.…

- In cadrul vizitei la Paris, șeful diplomației de la Chișinau s-a intilnit cu membrii grupului de prietenie din Senatul francez, Veronique Guillotin, președinta grupului și senatorul Bernard Fialaire. De asemenea, oficialul moldovean a avut o intrevedere cu Jean-Louis Bourlanges, președintele Comisiei…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a avut o convorbire telefonica cu omologul sau norvegian, Jonas Gahr Stoere. Parțile au vorbit despre consecințele sociale, economice și politice generate de razboiul rus impotriva Ucrainei, cu accent pe acutizarea crizei energetice, in urma atacurilor cu rachete asupra…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consilului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in care va fi dezbatuta evoluția situației din Ucraina. Tot aici vor fi discutate masuri de creștere a independenței energetice a țarii, precum și deschiderea de noi capacitați de producție energetice. Pe ordinea…

- Seful diplomatiei Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dispus convocarea la Ministerul Afacerilor Externe si a Integrarii Europene a ambasadorului Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov, pentru comunicarea pozitiei tarii sale referitoare la „tentativa de anexare ilegala de catre Federatia Rusa a…

- Romania continua sa sprijine Republica Moldova in domenii care vizeaza aprovizionarea cu energie electrica și gaze, a anunțat Guvernul Romaniei dupa intrevederea avuta, marți, 13 septembrie, de șefii celor doua guverne, Nicolae Ciuca și Natalia Gavrilița. Intrevederea a avut loc in cadrul unei vizite…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița s-a intilnit, astazi, la București, cu omologul sau roman, Nicolae Ionel Ciuca. Oficialii au reconfirmat intenția de a avansa in implementarea proiectelor comune și realizarea agendei bilaterale dintre cele doua țari. In context, șefa Executivului de la Chișinau a apreciat…

- Cadirea Parlamentului a fost iluminata in culorile steagului Ucrainei, in semn de solidaritate cu țara vecina, care ieri a marcat Ziua Independenței. La celebrarea celor 31 de ani de independența a Ucrainei, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj, in care a subliniat ca poporul ucrainean…