Moldova a actualizat lista țărilor din ”Zona Roșie”: Ce țări au fost excluse CHIȘINAU, 18 dec – Sputnik. Lista actualizata a țarilor pentru care se impune autoizolarea la intrarea in țara noastra va intra in vigoare de luni, 21 decembrie. In aceasta au fost incluse 37 de state. Printre țarile respective se regasește Romania, Turcia, Ucraina, Italia, Danemarca, Portugalia, Polonia, Statele Unite. Totodata, din lista actualizata au fost excluse un șir de țari in care cetațenii moldoveni merg frecvent – este vorba in primul rand de Rusia, Franța, Marea Britanie, Israel, Germania. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md / Ministerul Sanatații,și Protecției Sociale…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 dec – Sputnik. Lista actualizata a țarilor pentru care se impune autoizolarea la intrarea in țara noastra va intra in vigoare de luni, 21 decembrie. In aceasta au fost incluse 37 de state. Printre țarile respective se regasește Romania, Turcia, Ucraina, Italia, Danemarca, Portugalia,…

- CHIȘINAU, 7 dec - Sputnik. Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica a interzis, prin decizia din 4 decembrie, desfașurarea activitaților de deservire in unitațile de alimentație publica, de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor și cafenelelor, amplasate in benzinarii, centre…

- CHIȘINAU, 5 dec - Sputnik. Astazi in Republica Moldova au fost confirmate 1728 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dupa ce au fost efectuate 3549 de teste primare. Șase cazuri sunt de importa, iar restul sunt cu transmitere locala. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…

- CHIȘINAU, 3 dec – Sputnik. Medicii menționeaza intr-un studiu publicat in British Heart Foundation ca urmari negative de durata ale infectarii cu coronavirusul de tip nou pot fi depistate nu numai la pacienții care au nevoie de spitalizare, comunica RIA Novosti. Totodata, astfel de efecte indelungate…

- CHIȘINAU 24 nov - Sputnik. In Republica Moldova s-au inregistrat marți alte 1 215 cazuri de COVID-19. Rezultatele vin dupa efectuarea a 2 523 de teste primare. Printre cazurile de infectare cu noul coronavirus, noua sunt de import - din Germania, Israel, Ucraina, Italia, Romania și Turcia. Astfel,…

- CHIȘINAU, 6 nov – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a actualizat astazi Lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova. In lista sunt incluse Romania, Rusia, Italia, Franța, Germania, Israel, fiind vorba…

- CHIȘINAU, 27 oct – Sputnik. Masurile de prrevenire a raspandirii COVID-19 vor fi inasprite in Federația Rusa de miercuri, 28 octombrie. Decizia a fost luata de „Rospotrebnadzor”, transmite RIA Novosti. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova /…

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. In ultimele 24 de ore in țara au fost confirmate 322 de cazuri de infectare cu COVID-19, dupa ce au fost procesate 1236 de teste. Un singur caz este de import, din Turcia, iar restul sunt cu transmitere locala. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…