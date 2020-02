"" title="Moise Guran, îndemn pentru Iohannis: "Evitaţi sceneta <încercăm să facem un guvern dar nu ne rezultă>"" /> "" title="Moise Guran, îndemn pentru Iohannis: "Evitaţi sceneta <încercăm să facem un guvern dar nu ne rezultă>"" />

Moise Guran a lasat in luna ianuarie brasla jurnalismului, pentru a se inscrie in USR, si a declarat ca principalul lui scop, cel putin pe termen scurt si mediul, este ca USR si PLUS sa devina un singur partid, apoi sa negocieze o alianta politica cu PNL, spunand la vremea aceea ca nu ar fi bine ca PNL sa castige 51% din voturi la alegerile parlamentare, pentru ca ar rezulta o putere absoluta, care nu ar face bine Romaniei.

Azi, in urma trecerii motiunii de cenzura impotriva guvernului Orban, Guran a publicat pe Facebook un mesaj direct si transant catre presedintele Iohannis.

"Domnule…