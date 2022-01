Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale „unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP, informeaza AGERPRES . „Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie…

- Ministerul Apararii de la Kiev a acuzat marti Rusia ca desfasoara tancuri si echipe suplimentare de lunetisti pe linia frontului din Donbas, in estul Ucrainei, pentru a provoca pierderi soldatilor ucraineni si a-i determina sa riposteze cu focuri de arma, informeaza Reuters. Comunicatul ucrainean…

- Rusia a anuntat miercuri ca a inceput exercitiile militare regulate de iarna in districtul sau militar sudic, din care unele parti se invecineaza cu Ucraina, si ca 10.000 de soldati s-au mutat pe terenuri de antrenament in aceasta zona imensa, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron drept „o provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, a informat Agerpres . In convorbirea cu presedintele…

- Oficialii de la Kiev au declarat pentru Financial Times ca analiza serviciilor secrete occidentale care sugereaza creșterea tensiunilor in iarna aceasta nu se bazeaza doar pe creșterea numarului de soldați ruși de la granița, ci și pe alte informații suplimentare privind intențiile lui Vladimir Putin.…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca exercitiile militare desfasurate de Washington si NATO in Marea Neagra sunt „o provocare serioasa”. Intr-un interviu difuzat sambata, Putin a subliniat ca monitorizeaza atent situatia. Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat actiunile SUA si ale…