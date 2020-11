Stiri pe aceeasi tema

- Arma folosita in asasinarea omului de stiinta Mohsen Fakhrizadeh, in apropiere de Teheran, a fost fabricata in Israel, dezvaluie luni postul iranian de limba engleza Press TV, preluat de Reuters si news.ro.

- Televiziunea iraniana in limba engleza Press TV a anuntat luni ca arma folosita in uciderea unui proeminent om de stiinta iranian saptamana trecuta era produsa in Israel, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "Arma colectata la locul actului terorist (unde Mohsen Fakhrizadeh a fost asasinat)…

- Iranul a sesizat Consiliul de Securitate ONU și a acuzat Israelul de asasinarea directorului programului nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, avertizand ca va riposta la actiunile Guvernului israelian si Administratiei Donald Trump. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a facut apel la retinere.

- Israelul se afla in spatele asasinarii lui Mohsen Fakhrizadeh, considerat directorul programului nuclear iranian, afirma oficiali citati de cotidianul The New York Times, care noteaza ca actuala criza va complica eforturile Administratiei Joseph Biden de reintegrare a SUA in Acordul nuclear iranian.…

- Frontiera dintre statele australiene Victoria si New South Wales, cu populatiile cele mai mari din tara, s-a redeschis luni, la un minut dupa miezul noptii, informeaza dpa si Reuters. Circulatia dintre cele doua state fusese intrerupta timp de 138 de zile, pentru limitarea raspandirii coronavirusului.…

- Trei elevi din Siberia au fost acuzați de terorism în urma unui presupus complot de a arunca în aer o cladire virtuala în popularul joc Minecraft, relateaza Moscow Times.Anchetatorii din regiunea Krasnoiarsk au anunțat în cursul verii arestarea a patru „anarhiști”…

- Istoricul Madalin Hodor, cercetator al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, sustine, intr-un interviu acordat Newsweek LIVE, ca e posibil ca dosarele care apar in procesul verbal din arhivele institutiei, ca fiind arse in decembrie 1989, sa nu fi fost de fapt distruse.

- Israelul va incepe la 1 noiembrie primele teste clinice ale unui vaccin inovator impotriva noului coronavirus, au anuntat duminica autoritatile care incearca sa stopeze al doilea val de contaminare, transmite agerpres.ro.