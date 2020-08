Stiri pe aceeasi tema

- El ar fi unul din liderii „puterii mondiale din culise”, se tot spune despre George Soros. Finanteaza o retea la nivel global alcatuita din oameni care se ajuta intre ei. Acestia spun despre ei ca ar fi jurnalisti, activisti ai societatii civile sau militanti pentru drepturi civice, dar de fapt sunt…

- Protestatarii cer de 24 de ore demisia guvernului bulgar, pe care il acuza ca este corupt și au blocat traficul in centrul capitalei Sofia si ruta principala spre Grecia, relateaza Agerpres. Desi sunt instalate doar treizeci de corturi, amplasarea lor in trei centre-cheie ale orasului continua sa determine…

- CHIȘINAU, 30 iul – Sputnik. In Bulgaria participanții la manifestații antiguvernamentale au blocat circulația pe doua strazi din centru Sofiei, anunța postul de radio BNR. © CC0 / Pixabay / YvonneHImportant: Iata de cand și in ce condiții este permisa intrarea moldovenilor in Bulgaria Potrivit…

- Coalitia condusa de premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat joi ca nu va ceda în fata protestelor de strada care cer demisia guvernului, seful executivului cerând în schimb demisia a trei ministri, relateaza Agerpres citând agentiile Reuters si EFE.Borisov a solicitat…

- Mii de demonstranti au cerut din nou ca Boiko Borisov si cabinetul sau sa demisioneze, acuzand guvernul de coalitie de centru-dreapta de "coruptie". De asemenea, ei cer demisia procurorului general. Conducerea partidului de guvernamant GERB a decis intre timp ca trei ministri-cheie trebuie sa plece,…

- In sambata și duminica care tocmai au trecut au fost efectuate mai multe controale la sediile unor societați comerciale și la persoane fizice, in cadrul unor acțiuni organizate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice. Scopul activitaților a fost prevenirea, descoperirea…

- bull; Sunt vizate si municipiile Constanta, Medgidia si Mangalia, dar si orasele Navodari si Cernavoda.Pe parcursul zilei de azi se desfasoara o ampla actiune a politistilor constanteni din cadrul Serviciului Rutier si al Biroului Rutier Constanta. Scopul actiunii este prevenirea si combatera accidentelor…

- Un numar de 23 de plaje dintr-un total de 132 de plaje cu contracte de închiriere sau concesiune pe litoralul bulgaresc al Marii Negre vor avea șezlonguri și umbrele gratuite anul acesta, a anunțat ministrul bulgar al turismului, Nikolina Anghelkova, potrivit publicației Dnevnik, citate de Rador.…