- Ascensiunea "politicilor promovate de lideri autoritari" ar putea duce la prabușirea democrației, a avertizat fostul președinte SUA, Barack Obama, intr-un discurs cu ocazia comemorarii centenarului nașterii lui Nelson Mandela, un simbol al luptei pentru drepturi egale, libertate și democrație, informeaza…

- Incendiarul interviu acordat de Donald Trump unui ziar in ajunul primei sale vizite in Regatul Unit - interviu in care a atacat planurile Theresei May cu privire la Brexit si a sugerat ca Boris Johnson ar fi fost un premier grozav - a fost primit cu indignare de parlamentari, ei acuzandu-l ca a manifestat…

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian.

- Mai multi oficiali din Statele Unite sustin ca, in ciuda declaratiilor presedintelui Donald Trump, Coreea de Nord nu a facut inca niciun pas spre dezarmare nucleara. Dimpotriva, si-a intensificat activitatea de imbogatire de uraniu, in ateliere secrete. In ciuda faptului ca presedintele Trump…

- Donald Trump ar putea fi amintit ca unul dintre cei mai mari presedinti din istoria Statelor Unite, a spus cineastul David Lynch despre locatarul de la Casa Alba, ceea ce i-a adus laude din partea liderului republican, tinut la distanta de cea mai mare parte a Hollywoodului, scrie AFP (News.ro).Intr-un…

- Donald Trump critica Mexicul pentru ca nu a ajutat la stoparea fluxului de imigranți in SUA și a repetat promisiunea facuta in campania electorala și anume ca Mexicul va plați pentru construirea unui zid de-a lungul frontierei, informeaza The Guardian .

- Cinci dintre cei mai cautati lideri ai gruparii teroriste Statul Islamic au fost capturați in Irak. Informatia a fost confirmata de presedintele Donald Trump, care a mentionat ca in operatiune au fost implicati militari americani si irakieni.

