Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Legea stabileste ca in perioada contractuala de implementare si monitorizare beneficiarii nu pot instraina partile sociale ale societatii intr-un procent mai mare de 49%. Actul normativ vizeaza modificarea criteriilor privind evaluarea online a planului de afaceri, in special a grilei de punctaj, precum si a criteriilor de eligibilitate. Criteriile de eligibilitate se modifica in sensul interzicerii…