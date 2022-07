Modificările aduse Codului fiscal intră în transparenţă; săptămâna viitoare vor fi adoptate (surse) Modificarile aduse Codului fiscal urmeaza sa intre luni in transparenta decizionala pana vineri, iar saptamana viitoare sa fie adoptate, potrivit unor surse guvernamentale. Printre masuri se numara modificarea impozitelor la jocurile de noroc. Astfel, castigurile de pana in 3.000 de lei ar urma sa fie impozitate cu 10%, cele intre 3.000 si 10.000 de lei – cu 20%, iar cele peste 10.000 de lei – 40%. O alta masura se refera la TVA de 5% pentru locuintele cumparate cu o valoare maxima de 600.000 de lei si o suprafata de cel mult 120 de metri patrati. Sursele mentionate au aratat ca sistemul de impozitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

