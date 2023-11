Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor vizeaza plata despagubirilor cuvenite in temeiul contractelor RCA. Proiectul de lege reglementeaza un mecanism de finanțare a Fondului de Garantare a Asiguraților prin apelarea la imprumuturi de stat, in situații excepționale in care resursele financiare…

- Procurorii DNA ar trebui sa citeasca procesul verbal de control ASF cu nr. 37/10.01.2020 și sa plece cu 9 perechi de catușe catre Splaiul Independenței 15. Nicu Marcu, președinte al ASF pana la jumatatea lunii noiembrie, a susținut in permanența ca el s-a luptat cu balaurul bulgar Euroins, dar a caștigat…

- SURPRINZATOR… Rudele unei femeie din Ghermanești, ucisa de un tanar teribilist, intr-un accident produs in luna martie a anului 2019, au primit despagubiri record, in urma tragediei! Firma de asigurari Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraților, va trebui sa dea in total nu mai puțin de 260.000…

- Zeci de mii de șoferi, care au avut mașinile asigurate RCA la City Insurance, asigurator intrat in faliment anul trecut, așteapta de mai bine de un an ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) sa le plateasca diferența de bani pentru perioada ramasa neacoperita, dupa ce și-au denunțat asigurarile…

- Unul dintre motivele pentru care șoferii nu s-au grabit sa denunțe polițele RCA la Euroins este ca restituirea diferenței de prima pentru perioada ramasa neacoperita dureaza mult, iar datele comunicate marți de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) confirma acest lucru. FGA a platit pana acum mai…

- Datoriile scandente ale Euroins, fostul lider de piața pe segmentul RCA, aflat in faliment din 9 iunie, insumeaza 600 de milioane de lei la acest moment, insa expunerea potențiala ajunge la 5 miliarde de lei, arata o analiza a CITR, lichidatorul companiei. Suma va fi platita indirect de catre romani,…

- Valabilitatea politelor Euroins urma sa expire pe 8 septembrie, iar premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, prelungirea valabilitatii acestora cu inca trei luni, pana la data de 8 decembrie, informeaza News.ro.Marcel Ciolacu a explicat ca aceasta masura este luata deoarece…