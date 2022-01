Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ initiat de senatorul USR Cosmin Poteras introduce de cursuri de conducere defensiva si de prim-ajutor atat pentru obtinerea carnetului de conducere, cat si pentru cei care au carnetul suspendat. […] The post Modificari pentru șoferii din Romania. Neplata amenzilor ii lasa fara permis. Cursuri de conducere defensiva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…