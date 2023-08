Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat modificari in programul sau traseul unor mijloace de transport in comun, pentru beneficiul participanților la mai multe evenimente, in urmatoarele zile. Astfel, in perioada 31 august 2023 – 3 septmebrie 2023 vor interveni urmatoarele modificari in graficul…

- Pe 27 august, cind se implinesc 32 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, in capitala vor avea loc mai multe evenimente culturale organizate de Guvern. Programul festivitaților va incepe la ora 8:30 cu depuneri de flori la statuia lui Ștefan cel Mare și la monumentul „Maica indurerata".…

- UPDATE 10:10 - Ceremonia militara a inceput pe faleza din Portul Constanța. Urmeaza sa fie intonat Imnul Romaniei iar Drapelul sa fie ridicat, totul in cadrul unei ceremonii grandioase in timpul careia urmeaza sa fie trase 21 de salve.UPDATE 10:00 - Președintele Klaus Iohannis a ajuns la festivitați…

- In anul 1999, data de 3 august a fost aleasa drept Ziua Timișoarei, pentru a marca alipirea efectiva a orașului la Regatul Romaniei Mari. Dupa instalarea administrației romanești in noul județ Timiș-Torontal, in 28 iulie, numirea lui Aurel Cosma in funcția de prefect și sosirea primelor unitați militare…

- Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) anunta ca toate cursele cu vaporetto isi vor restrange traseul in amonte pana la statia Vasile Parvan. Acest lucru se intampla deoarece Serviciul Investigatii Criminale desfasoara actiuni de cercetare pe Canalul Bega, in zona Pietei Badea Cartan. Ca atare,…

- Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a anunțat ca sambata, 8 iulie, aniverseaza 154 de ani de la apariția primului tramvai tras de cai de pe actualul teritoriu al Romaniei și sarbatorește, totodata, Ziua Transportului Public Local. „Dorim sa marcam aceasta ocazie prin organizarea unor evenimente…

- In perioada 22 ndash; 29 iulie 2023, la 2 Mai, judetul Constanta, se desfasoara a treia editie a Festivalului de Teatru si Film "Serban Ionescu". Programul din acest an cuprinde peste 50 de evenimente culturale, de la spectacole de teatru si expozitii pana la show uri de stand up si dialoguri cu artistii.…

- ANAF a aprobat planul de restructurare pe care Primaria l-a solicitat pentru Societatea de Transport Public Timisoara (STPT), anunta primarul Dominic Fritz. Va urma un plan de reforma pentru ca transportul public local sa devina principala opțiune de calatorie a timișorenilor. Dupa ce a achitat 52 de…