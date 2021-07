Modificari in Portul Constanta. Primaria a eliberat autorizatii de construire CN APM Constanta modifica un proiect inceput in 2016, acela de modernizare a punctului de acces la Poarta 1 Totodata, vor incepe lucrarile si la Dana 63 Primaria Constanta a eliberat Autorizatia de Construire necesara CN Administratia Porturilor Maritime Constanta pentru un proiect de reabilitare si modernizare a unor obiective din incinta companiei. Mai precis, se renunta la o parte din lucrari ce faceau obiectul unei alte autorizatii emise in urma cu cinci ani. Este vorba, mai precis, despre m ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

