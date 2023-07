Modificari in Monsson Alma SRL, firma controlata de Emanuel Muntmark

Stiri pe aceeasi tema

- O noua societate care se ocupa cu servicii de furnizare si management a fortei de munca, si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste Ideal Expert SRL.In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat un extras al rezolutiei numarul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia prin care s a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea firmei Kasir Residence SRL. Firma va avea sediul social in satul Tuzla, comuna Tuzla, Strada Pietei nr. 13, judetul Constanta, iar domeniul principal de activitate…

- O noua societate care se ocupa cu productia de energie electrica, si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste Thunder Green Energy SRL.In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat un extras al rezolutiei numarul 12505 17.05.2023,…

- Matrix Ride Sharing SRL a fost infiintata in acest an, iar activitatea principala este "Alte transporturi terestre de calatori n.c.aldquo;. In Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 2623 din data de 15 iunie 2023, a fost publicata hotararea numarul 1 din 27 aprilie 2023 a Adunarii Generale a Asociatilor…

- In Monitorul Oficial al Romaniei s a publicat decizia luata de firma Constanta Shopping City SRL, in urma intrunirii din data de 3 mai 2023. Decizia s a publicat pe 14 iunie 2023. Asadar, la data de 03.05.2023, asociatul unic al Societatii Constanta Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata, la data de 12 iunie 2023, decizia luata in urma sedintei Adunarii Generale a Asociatilor a firmei Sea River Shipping SRL, care a avut loc la sediul societatii din municipiul Constanta, strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 126. Intrunirea a avut in prima…

- Presedintele clubului Chindia Targoviste, Marius Ghergu, a demisionat, a anuntat, luni seara, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan."In aceasta seara am convocat o intalnire a Adunarii Generale a Asociatilor a A.F.C. Chindia Targoviste. Asa dupa cum am anuntat ca voi face,…

- Tribunalul Constanta a dispus, la solicitarea Raven Group Security SRL, deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoarea Carsium Edil SRL, cu sediul social in Harsova, strada Decebal. Carsium Edil SRL este controlata, potrivit Confidas.ro, platforma consultata la data de 20 aprilie 2023,…