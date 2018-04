Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, joi, 19 aprilie 2018, o intrevedere cu Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, aflat in vizita la București. Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege. Liderul PSD a mai afirmat ca PSD si ALDE vor duce pana la capat…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplina" in DNA si in conducerea sa. "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru…

- Modificarea legilor justitiei din Romania a fost principalul subiect discutat joi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca vizita acestuia in Romania reprezinta un element necesar pentru a avea relatii normale cu institutiile europene si pentru evitarea unei “informari partiale…

- Parcursul legilor Justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu vice-ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Adam Sambrook. Potrivit unui comunicat al MJ, joi a avut loc, la sediul Ministerului…

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- Scrisoarea trimisa de liderii UE Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans autoritaților de la București este „un foc de avertisment”, a declarat, sub protectia anonimatului, o sursa citata de publicația EUObserver. Cei doi au vizat modificarea legilor justiției și amendamentele aduse Codurilor penale,…