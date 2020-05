Modernizarea străzii Carpenului le-a adus balta la poartă Amenajarea strazii Carpenului si a canalului adiacent din cartierul craiovean Bariera Valcii atrage si nemultumiri in randul localnicilor. Unii dintre ei spun ca lucrarile de pe strada Carpenului ii afecteaza acum in rau pe cei de pe strada Malinului. Tocmai de aceea, proiectul care a schimbat radical fata respectivei zone este criticat. Supararea acestora este cauzata de faptul ca toata apa provenita de la precipitatii de pe strada Carpenului si strazile adiacente umple parte din canal si balteste zile intregi, reprezentand un adevarat pericol. Localnicii mai spun ca apa este o sursa de inmultire… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

